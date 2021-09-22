Блинкен обсудил с Чавушоглу на полях ООН Афганистан и Нагорный Карабах

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник на полях Генеральной Ассамблеи ООН обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Афганистане и в Нагорном Карабахе. Об этом заявил представитель Госдепартамента высокого ранга на спецбрифинге для журналистов, посвященном участию США в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам представителя Госдепа, Блинкен во вторник провел двусторонние встречи с Чавушоглу, а также главой МИД Бразилии Карлосом Франсой. "Прошедшая днем встреча [главы Госдепа] с турецким министром иностранных дел Чавушоглу продлилась около часа", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

"Разумеется, они обсуждали Афганистан, - продолжил представитель Госдепа. - Также они говорили о Сирии. Кроме того, у них состоялась относительно продолжительная беседа о Кавказе - Армении, Азербайджане и Нагорном Карабахе".

76-я сессия Генассамблеи ООН открылась 14 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Общие прения пройдут с 21 по 27 сентября.