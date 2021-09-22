{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Генассамблея ООН

Блинкен обсудил с Чавушоглу на полях ООН Афганистан и Нагорный Карабах

Госсекретарь США также провел двустороннюю встречу с главой МИД Бразилии

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник на полях Генеральной Ассамблеи ООН обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Афганистане и в Нагорном Карабахе. Об этом заявил представитель Госдепартамента высокого ранга на спецбрифинге для журналистов, посвященном участию США в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам представителя Госдепа, Блинкен во вторник провел двусторонние встречи с Чавушоглу, а также главой МИД Бразилии Карлосом Франсой. "Прошедшая днем встреча [главы Госдепа] с турецким министром иностранных дел Чавушоглу продлилась около часа", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

"Разумеется, они обсуждали Афганистан, - продолжил представитель Госдепа. - Также они говорили о Сирии. Кроме того, у них состоялась относительно продолжительная беседа о Кавказе - Армении, Азербайджане и Нагорном Карабахе".

76-я сессия Генассамблеи ООН открылась 14 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Общие прения пройдут с 21 по 27 сентября.

Теги
СШАТурцияГенассамблея ООНЧавушоглу, МевлютБлинкен, Энтони
Джонсон и Байден назвали условием признания талибов соблюдение ими прав человека
Читать полностью