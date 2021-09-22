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Трюдо получил поздравление от Байдена в связи с переизбранием премьер-министром Канады

Лидеры Канады и США обсудили двусторонние отношения, ситуацию вокруг пандемии коронавируса, а также договорились в ближайшее время провести личную встречу

ОТТАВА, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого получил поздравление от американского лидера в связи с победой на досрочных парламентских выборах его Либеральной партии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

"Сегодня [21 сентября] премьер-министр Джастин Трюдо провел разговор с президентом США Джо Байденом, который поздравил его с переизбранием", - говорится в документе. Лидеры также обсудили двусторонние отношения Канады и США, ситуацию вокруг пандемии коронавируса, а также договорились в ближайшее время провести личную встречу. Трюдо подтвердил, что 22 сентября примет участие в виртуальном саммите по вопросам борьбы с пандемией, который Байден организует на полях Генеральной Ассамблеи ООН, и посетит саммит по климату в Глазго в ноябре.

20 сентября в Канаде проходили внеочередные парламентские выборы. Либеральной партии удалось получить 158 из 338 мандатов в нижней палате парламенте, что позволило Трюдо сохранить должность премьер-министра, которому предстоит теперь сформировать правительство меньшинства. Для полной победы на выборах нужно было получить не менее 170 мандатов.

Теги
КанадаСШАБайден, ДжоТрюдо, Джастин
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