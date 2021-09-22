Дуда заявил, что Польша не намерена отступать в деле защиты границы с Белоруссией

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда поднял тему миграционного кризиса на границе с Белоруссией, выступая на проходящих во вторник общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

По его словам, республике приходится платить цену за поддержку, которую она оказывает белорусским гражданам в последние месяцы. Как считает польский лидер, ответом белорусских властей на эту помощь "была невиданная гибридная атака на границе Польши, Латвии и Литвы - трех стран на восточном фланге НАТО и ЕС".

Как утверждает Дуда, белорусские власти "привозят в свою страну десятки тысяч решительно настроенных жителей государств Ближнего Востока, которых под палками полицейских заставляют пересекать границы, пытаясь спровоцировать искусственный гуманитарный кризис".

"Мы не отступим в этом кризисе, потому что мы не согласны на инструментальный подход к мигрантам, на использование их сложного положения в качестве инструмента действий, направленных против безопасности наших границ, границ, которые мы обязаны защищать, в том числе как страна ЕС", - сказал Дуда.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. Согласно данным погранслужбы Польши, в августе и сентябре было зарегистрировано более 7 тыс. попыток нелегально проникнуть в страну с территории Белоруссии. В прошлом году их было 120.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.