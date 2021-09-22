Джонсон и Байден договорились о подходе к России и КНР на основе ценностей Британии и США

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Соединенных Штатов Джо Байден договорились, что подход к России и Китаю должен основываться на общих ценностях, которые разделяют Лондон и Вашингтон. Об этом сообщил в среду представитель Джонсона по итогам переговоров двух политиков в Белом доме.

"Премьер-министр и президент обсудили ряд международных тем, включая Китай и Россию. Они договорились, что Великобритания и США будут придерживаться подхода к этим вопросам на основании общих ценностей", - говорится в распространенном заявлении представителя Даунинг-стрит. Он добавил, что Джонсон с нетерпением ждет объявленного ранее Байденом на 9-10 декабря "Саммита за демократию", "который поможет осуществить международные действия".

Отмечается, что на предстоящем саммите, который состоится в режиме видеоконференции, будут рассмотрены три принципиальные темы: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией, уважение прав человека.

В контексте общих ценностей Джонсон и Байден упомянули новое партнерство в сфере безопасности Австралии, Великобритании и США - AUKUS. "Президент и премьер-министр согласились с тем, что партнерство AUKUS, объявленное на прошлой неделе, ясно воплощает общие ценности Великобритании и Америки и их подход к миру. Они подчеркнули важность той роли, которую этот альянс будет играть в продвижении мира и стабильности в мире, используя компетенцию британцев, американцев и австралийцев для разрешения будущих вызовов", - отмечается в коммюнике.

В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали ударом в спину. В КНР предупредили, что создание AUKUS усугубит гонку вооружений, и призвали участников альянса отказаться от ментальности эпохи холодной войны и узколобых геополитических концепций.

На фоне сделки по подлодкам Париж объявил о немедленном отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии. Действия Великобритании французская сторона охарактеризовала как "проявление оппортунизма".