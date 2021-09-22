США рассчитывают, что Блинкен и Ле Дриан обсудят в ООН двусторонние вопросы

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудят на полях Генеральной Ассамблеи ООН двусторонние отношения, обострившиеся в последнее время из-за соглашения между Вашингтоном, Лондоном и Канберрой в военной сфере. Об этом заявила во вторник представитель Госдепартамента высокого ранга в ходе специального телефонного брифинга, посвященного повестке Блинкена в ООН.

"В Белом доме ясно заявили, что президент США Джо Байден намерен провести относительно скоро разговор с премьером Франции Эмманюэлем Макроном. Мы ожидаем, что госсекретарь Блинкен увидит министра Ле Дриана в рамках министерской встречи "пятерки" СБ ООН завтра [22 сентября] и встречи Группы двадцати по Афганистану [22 сентября], - сказала она. - Хотя [встреча по Афганистану] будет в онлайн-режиме, они [главы дипведомств] будут завтра в комнате на министерской встрече "пятерки" и получат возможность обменяться мнениями по ряду вопросов".

По словам сотрудника администрации, график Блинкена подвижен. "Я ожидаю, что госсекретарь и министр будут иметь возможность обменяться мнениями в какой-то момент в течение недели", - отметила чиновник.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых примет на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, заявив, что он более не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Париж обвинил австралийские власти в преднамеренном обмане и отозвал своих послов в Австралии и США для консультаций.