Украина рассчитывает на принятие двух резолюций по Крыму на ГА ООН

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Украина совместно с партнерами представит на Генеральной Ассамблее ООН две резолюции - о ситуации с правами человека в Крыму, а также о якобы милитаризации полуострова, Черного и Азовского морей. Об этом в среду сообщается на сайте офиса президента Украины по итогам встречи Владимира Зеленского с председателем 76-й сессии ГА ООН, министром иностранных дел Мальдив Абдуллой Шахидом.

"Он [Зеленский] отметил важность принятия на пленарном заседании двух резолюций Генеральной Ассамблеи, которые Украина совместно с партнерами планирует представить на рассмотрение: "Ситуация с правами человека в оккупированной Автономной республике Крым и городе Севастополе, Украина" и "Проблема милитаризации Автономной республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Зеленский назвал эти документы "практическим инструментом по защите прав человека на оккупированной территории [Украина считает Крым оккупированным Россией - прим. ТАСС] и предотвращения дальнейшего превращения Крыма в военную базу с ядерным оружием - прямой угрозе для глобальной безопасности".

Президент Украины в ходе общения с Шахидом также заявил о важности проведения в ходе ГА ООН дебатов "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", а также отметил, что для Киева "ключевым приоритетом в рамках ООН остается противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности, деоккупация Донбасса и Крыма".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.