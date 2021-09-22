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AFP: Франция не предлагала ЕС своего места в Совете Безопасности ООН

Как сообщает агентство, администрация французского лидера Эмманюэля Макрона отметила, что "это место принадлежит Франции, и она его сохранит"

ПАРИЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Администрация французского лидера Эмманюэля Макрона опровергла утверждения в британской прессе о том, что Франция может уступить Евросоюзу свое место в Совете Безопасности ООН в обмен на принятие ее предложений о создании единой европейской армии. Об этом в среду сообщило Agence France-Presse со ссылкой на свои источники.

"Мы категорически отрицаем это, - отметили в Елисейском дворце. - Это место принадлежит Франции, и она его сохранит".

Франция является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН наряду с Россией, Китаем, США и Великобританией.

Теги
ФранцияМакрон, Эмманюэль
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