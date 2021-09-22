Агитационные плакаты и лозунги. В ФРГ партии продолжают бороться за голоса избирателей

БЕРЛИН, 22 сентября. /ТАСС/. Несколько дней остается до выборов в Бундестаг, партии продолжают бороться за голоса избирателей. Социологи считают, что в последний момент с выбором определяются примерно 25% электората, что может серьезно изменить расклад сил вопреки подсчетам социологов. Одни считают, что предвыборные плакаты остаются эффективным инструментом привлечения внимания и способны завоевать симпатии именно не определившихся до сих пор граждан. Другие считают такой вид политической борьбы пустой тратой денег, неспособной существенно повлиять на результаты.

Десятки тысяч плакатов разных форматов в эти дни привлекают внимание прохожих по всей Германии. В Берлине агитационные транспаранты встречаются почти на каждой улице: их развешивают на фонарных столбах, наклеивают на рекламные тумбы и фасады домов, устанавливают вдоль транспортных магистралей, на крупных перекрестках и дорожных развязках.

Христианско-демократический союз с плакатов обещает бороться "за то, чтобы ФРГ была современной", "зеленые" призывают к защите климата, социал-демократы указывают на необходимость увеличить минимальную зарплату. Правые популисты из "Альтернативы для Германии" в качестве одной из мер по борьбе с коронавирусом предлагают "мыть руки, а не промывать мозги", левые хотят снизить цены на жилье, либералы выступают против повышения налогов.

В целом, как считают некоторые, по лозунгу на рекламных транспарантах порой сложно определить, какой политической силе он принадлежит. "Слова порой очень общие и очевидные, например "за лучшую Германию". Не думаю, что кто-то посмотрит на такой лозунг и сразу определится с выбором", - говорит работница газетного киоска, напротив которого стоит огромный плакат социал-демократов с обещанием "достойных пенсий".

"Запретить предвыборные плакаты!"

Всего в выборах принимают участие 53 политические силы, все они в большей или меньшей степени участвуют и в плакатной кампании. Разумеется, плакаты малопопулярных партий повсеместно не встретишь, но они обращают на себя внимание в силу специфичного для современных реалий ФРГ содержания.

К примеру, Марксистско-Ленинская партия Германии разместила на рекламных поверхностях профили Карла Маркса и Фридриха Энгельса, сопроводив это надписью "кризисные менеджеры". Политическая сила "Партия", чья программа состоит исключительно из абсурдных требований, предлагает не менее абсурдные лозунги: "Запретить предвыборные плакаты", "Повысить цены", "Нет".

Не обошлось и без скандалов. Во вторник суд поставил точку в споре властей германского Цвиккау и нацистской партии "Третий путь". Радикалы ранее разместили в городе плакаты с надписью "Повесить "зеленых", местные власти увидели в этом разжигание ненависти распорядились их снять, а суд в итоге встал на сторону мэрии. В конце августа в небольшом городе Тетеров неизвестные расклеили копии плакатов 1949 года, на которых ХДС призывала вернуть в состав Германии в границы, которые были до Второй мировой войны, - с Калининградской областью и некоторыми регионами Польши. В ХДС за появление плакатов извинились и сказали, что не имеют к этому никакого отношения.

Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября. Победившая политическая сила получит право сформировать правительство большинства, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. Ангела Меркель свою кандидатуру в очередной раз выдвигать не стала и намерена по истечении срока полномочий уйти из политики. Согласно опросам, по популярности лидирует Социал-демократическая партия Германии с 25%, на втором месте блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с 22%, на третьем "зеленые" с 17%.