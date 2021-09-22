Украинская артиллерия провела стрельбы вблизи российской границы в районе Крыма

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели учения вблизи российской границы в районе Крыма. Об этом в среду сообщил пресс-центр командования объединенных сил ВСУ.

"Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" <...> провели условные стрельбы по координатам, предоставляемым операторами беспилотных летательных аппаратов", - отмечается в сообщении пресс-центра в Facebook. По его данным, солдаты нанесли огонь по пехоте и бронетехнике условного противника, находящегося во втором эшелоне на расстоянии 30 км.

Тренировки артиллерийского подразделения проходили на фоне обстановки, максимально приближенной к реальной, добавили в командовании. "Подразделение быстро выдвинулось из района сосредоточения, совершило марш, развертывание в районе огневых позиций, наведение на условные цели для их дальнейшего поражения и изменения позиций", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось об учениях Государственной пограничной службы Украины в Харьковской области по выявлению нарушителей границы, которые якобы могут прибыть с территории России. Совместные учения МВД и СБУ на границе с Россией прошли также в конце прошлой недели. Кроме того, 18 сентября воздушное командование "Центр" ВСУ сообщило об усилении системы противовоздушной обороны на северном направлении в рамках подготовки к проведению стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2021", которые пройдут с 22 по 30 сентября совместно с 15 странами, в том числе 11 членами НАТО.