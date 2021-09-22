Талибы пообещали равный подход к образованию женщин и мужчин Афганистана

РИМ, 22 сентября. /ТАСС/. Женщины будут получать образование в Афганистане, причем по тем же учебным программам, что и мужчины. Об этом сообщил в опубликованном в среду в газете Corriere della Sera интервью представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид, глава комиссии по культуре (министр культуры во временном правительстве талибов).

"Мы готовим условия для женского образования. Женщины будут изучать те же предметы, что и мужчины: математику, химию, историю, биологию, не будет отдельных программ в зависимости от пола, и дипломы будут признаваться в мире", - заверил он.

Муджахид также сообщил, что некоторые женщины в Кабуле уже вернулись к работе, а также признал, что "времена изменились". "Слишком все изменилось с момента первого исламского эмирата [в 1996-2001 годах]. Тогда общество было гораздо проще", - сказал он. Представитель талибов заверил, что они будут противодействовать "Исламскому государству" (ИГ, запрещено в РФ), у которого нет "корней в Афганистане". "Будет несложно его нейтрализовать", - считает Муджахид.

После объявления США весной нынешнего года о решении вывести свои вооруженные силы из Афганистана талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласило состав временного правительства.

В итальянских СМИ сообщалось об ограничениях прав и свобод афганских женщин, закрытии школ и разделение классов на мужские и женские. Озабоченность соблюдением прав человека, главном образом женщин, выразил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, участвующий в мероприятиях недели высокого уровня в рамках Генеральной ассамблеи ООН.