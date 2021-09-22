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Офис Зеленского считает покушение на помощника попыткой убийства ключевого члена команды

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Покушение на Сергея Шефира - первого помощника президента Украины Владимира Зеленского - является попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды. Об этом в среду в комментарии украинскому изданию "Вести" заявил советник руководителя офиса главы государства Михаил Подоляк.

"Очевидно, что это открытое, намеренное и крайне жесткое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды", - заявил он.

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Украина
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