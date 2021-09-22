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Глава фракции "Слуги народа" в Раде назвал три версии покушения на помощника Зеленского

Это "российский след", месть контрабандистов и борьба олигархов

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Глава фракции правящей на Украине партии "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия предположил, что покушение на Сергея Шефира - первого помощника президента Украины Владимира Зеленского - может быть "приветом" его команде от криминального мира, иметь "российский след" или быть последствием борьбы за влияние финансово-промышленных групп. Об этом он заявил журналистам в среду, трансляцию комментария вел телеканал "Украина-24".

"У меня три версии. Это мог быть привет от контрабандистов и криминальных авторитетов <...>", - отметил он, напомнил, что Зеленский принял ряд решений по выдворению представителей уголовного мира из страны. - Вторая версия - может быть, это российский след, потому что в последнее время идет очень активная антироссийская риторика, и мы тоже не можем исключать такой вопрос".

Третьей версией Арахамия назвал "борьбу с политическим влиянием финансово-промышленных групп".

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Украина
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