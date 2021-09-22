Руководство ЕС вызвало посла Грузии для разъяснений по делу о прослушке иерархов церкви

ТБИЛИСИ, 22 сентября. /ТАСС/. Руководство Евросоюза вызвало посла Грузии в ЕС Вахтанга Махароблишвили для разъяснений по делу о вероятной утечке данных о тайном прослушивании разговоров высоких иерархов Грузинский православной церкви, в которых фигурируют и иностранные дипломаты. Об этом в среду сообщил журналистам глава диппредставительства ЕС в Тбилиси Карл Харцель.

"Такие случаи [вероятная утечка прослушек] воспринимаются нами очень серьезно, так как в конечном итоге это вызывает вопросы исходя из Венской конвенции, которая, как вам известно, определяет дипломатические сношения. Мы не считаем это естественным, чтобы такой друг и партнер, как Грузия, занималась такими деяниями против нас. Из-за этого вчера посол Грузии в ЕС был вызван на встречу в Брюсселе в головной офис Евросоюза, чтобы определить позиции и последующие шаги", - сказал Харцель.

Руководителям и сотрудникам нескольких СМИ 13 сентября анонимный источник на электронную почту разослал файлы, которые, как он утверждает, добыты Службой госбезопасности в разные годы путем тайного прослушивания разговоров высоких иерархов церкви. В материалах речь идет о сексуальной ориентации отдельных духовных лиц и об их неформальных связях. Материалы включают также расшифровку телефонных разговоров журналистов, политиков, общественных деятелей со священниками.

Грузинский телеканал Formula утверждает, что объектами прослушки были, в частности, аккредитованные в Грузии дипломаты, в том числе руководитель дипломатической миссии ЕС, посол Израиля Ран Гидор и сотрудники посольства США.

Генпрокуратура Грузии уже возбудила уголовное дело по статье "Нарушение тайны частной коммуникации" Уголовного кодекса. В правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" уверены, что вероятная утечка материалов связана с избирательной кампанией в преддверии выборов в местные органы власти, запланированных на 2 октября.