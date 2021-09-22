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Единый день голосования

Назарбаев поздравил Медведева с убедительной победой "Единой России" на выборах

Первый президент Казахстана подчеркнул, что россияне в очередной раз выразили свою поддержку проводимой политике, "нацеленной на дальнейшую модернизацию сильного государства, ускоренное социально-экономическое развитие, укрепление безопасности и повышение важной роли страны на международной арене"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с убедительной победой партии на выборах в Госдуму. Об этом сообщили в среду в пресс-службе единороссов.

"Избиратели вновь поддержали курс, проводимый ведущей российской политической силой. Победа "Единой России" на выборах депутатов восьмого созыва Госдумы была яркой и убедительной", - говорится в письме Назарбаева, уточнили в пресс-службе.

Назарбаев в своем послании подчеркивает, что россияне в очередной раз выразили свою поддержку проводимой политике, "нацеленной на дальнейшую модернизацию сильного государства, ускоренное социально-экономическое развитие, укрепление безопасности и повышение важной роли страны на международной арене".

Кандидаты от "Единой России", по словам Назарбаева, получили "в открытой и конкурентной борьбе мандат доверия со стороны большинства граждан". "Депутаты Госдумы будущего созыва от "Единой России" сделают все необходимое для эффективной и полной реализации предвыборной программы возглавляемой вами партии", - уверен Назарбаев, который является председателем ведущей партии Казахстана "Нур Отан".

Он отметил дружеские и доверительные отношения между ведущими политическими силами России и Казахстана. "Намерены и впредь укреплять связи по этой межпартийной линии в целях неуклонного укрепления отношений стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Россией в интересах народов двух дружеских государств", - заключил он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. После обработки 100% итоговых протоколов "Единая Россия" набрала по партийному списку 49,82%, КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,46%, "Новые люди" - 5,32%. ЦИК планирует утвердить окончательные результаты выборов на заседании 24 сентября.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичКазахстанРоссияЕдиный день голосованияНазарбаев, Нурсултан Абишевич"Единая Россия"
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