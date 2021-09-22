В офисе Зеленского заявили, что покушение на Шефира не остановит борьбу с олигархами

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Заказчикам и исполнителям покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира не удастся избежать наказания, курс страны на деолигархиацию не изменится. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров.

"Исполнители покушения, а также заказчики и их приспешники не избегут наказания. Курс офиса президента на детенизацию и деолигархизацию Украины не изменится, и никакие коварные действия на него не повлияют", - написал Никифоров в Facebook.

По его словам, новость об обстреле автомобиля Шефира застала президента во время рабочего визита в США. "Несмотря на ночь, Владимиру Зеленскому оперативно доложили об инциденте и продолжают представлять всю необходимую информацию. Публичная реакция президента на событие также скоро будет", - добавил пресс-секретарь.

Ранее в среду МВД Украины сообщило, что около 10:00 (совпадает с мск) недалеко от села Лесники [под Киевом] была обстреляна машина первого помощника президента Сергея Шефира. Как отметило ведомство, ведется розыск стрелявших, проводится полицейская спецоперация. По данным киевской полиции, в автомобиль попало более 10 пуль. В свою очередь генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что по факту происшествия открыто производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц". Как сообщил депутат от правящей партии "Слуга народа" Евгений Шевченко, Шефир не пострадал, огнестрельное ранение получил его водитель.