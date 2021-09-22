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В офисе Зеленского заявили, что покушение на Шефира не остановит борьбу с олигархами

Заказчикам и исполнителям преступления не удастся избежать наказания, сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Заказчикам и исполнителям покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира не удастся избежать наказания, курс страны на деолигархиацию не изменится. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров.

"Исполнители покушения, а также заказчики и их приспешники не избегут наказания. Курс офиса президента на детенизацию и деолигархизацию Украины не изменится, и никакие коварные действия на него не повлияют", - написал Никифоров в Facebook.

По его словам, новость об обстреле автомобиля Шефира застала президента во время рабочего визита в США. "Несмотря на ночь, Владимиру Зеленскому оперативно доложили об инциденте и продолжают представлять всю необходимую информацию. Публичная реакция президента на событие также скоро будет", - добавил пресс-секретарь.

Ранее в среду МВД Украины сообщило, что около 10:00 (совпадает с мск) недалеко от села Лесники [под Киевом] была обстреляна машина первого помощника президента Сергея Шефира. Как отметило ведомство, ведется розыск стрелявших, проводится полицейская спецоперация. По данным киевской полиции, в автомобиль попало более 10 пуль. В свою очередь генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что по факту происшествия открыто производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц". Как сообщил депутат от правящей партии "Слуга народа" Евгений Шевченко, Шефир не пострадал, огнестрельное ранение получил его водитель.

Теги
Украина
Офис Зеленского считает покушение на помощника попыткой убийства ключевого члена команды
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что связывает покушение на Шефира с политикой главы государства
Офис Зеленского считает покушение на помощника попыткой убийства ключевого члена команды
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