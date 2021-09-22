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Замглавы МИД: попытка переворота в Судане происходила без иностранного вмешательства

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Предотвращенная попытка госпереворота в Судане носила локальный характер и происходила без явных признаков иностранного вмешательства. Об этом заявил в среду на онлайн-конференции замглавы МИД Судана Мохаммад Шариф.

"Эта попытка переворота носила чисто местный и ограниченный характер. В этом вопросе не было никаких явных попыток западного или иностранного вмешательства в эти события. Это вопрос, конечно, требует дальнейшего расследования и принятия некоторых мер для того, чтобы обеспечить неизменный демократический курс", - сказал замминистра.

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