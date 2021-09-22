Свидетель покушения на помощника президента Украины рассказал о деталях произошедшего

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Свидетель покушение на Сергея Шефира - первого помощника президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, что видел две машины рядом с автомобилем, который был обстрелян злоумышленниками.

Как сообщает украинское издание "Вести", удалось связаться со свидетелем стрельбы, который сообщил в полицию о покушении. Им оказался строитель, работающий на объекте в селе Триполье Обуховского района. Когда началась стрельба, впереди Audi A8, в которой был Шефир, ехала черная машина, а позади - белый "бусик". "Мы вообще-то в Трыполье работаем, ехали, услышали, что там что-то затрещало. Когда началась стрельба, рядом с Audi впереди от нее, ехал черный автомобиль, а сразу позади белый микроавтобус", - рассказал он.

Руководитель Киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко сообщил журналистам, что по автомобилю было сделано "около 18 выстрелов из автоматического оружия". По его словам, на данный момент установлено, что автомобиль с Шефиром ехал в направлении Киева, обстрел был совершен между селами Ходосевка и Лесники.