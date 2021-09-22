Рада призвала международное сообщество не признавать выборы в Госдуму

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Верховная рада призвала международное сообщество не признавать выборы в Государственную думу, прошедшие с 17 по 19 сентября в России. Соответствующее постановление поддержали в среду 322 депутата украинского парламента.

"Верховная рада признает очередные выборы депутатов Госдумы РФ незаконными, а избранную по их результатам Государственную думу Российской Федерации - нелегитимной и призывает парламенты иностранных государств и международные парламентские организации предоставить надлежащую оценку фальсифицированным парламентским выборам в РФ, фактов незаконного голосования на территории Крыма и Севастополя, а также участия в этих выборах граждан Украины из неподконтрольной территории в Донецкой и Луганской областях", - отмечается в заявлении.

Жители Донбасса, получившие гражданство РФ, впервые смогли подключиться к процессу формирования российского парламента. Для их голосования в Ростовской области было предусмотрено около 50 избирательных участков. Те, кто выбрал удаленное голосование, должны были заранее зарегистрироваться на сайте, подтвердив свои персональные данные на портале госуслуг.

Как сообщил на пресс-конференции в понедельник председатель избирательной комиссии региона Андрей Буров, на территории Ростовской области проголосовали почти 50 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, по его словам, 162 тыс. избирателей из ДНР И ЛНР подали заявки для участия в электронном голосовании.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям республик Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил в апреле этого года, что на территории Донбасса проживают 538 тыс. граждан России. По прогнозу парламентария, до 1 млн жителей ДНР и ЛНР могут вступить в гражданство РФ до конца года.

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7 и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.