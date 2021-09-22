Телефонный разговор Макрона с Байденом ожидается в ближайшие часы

ПАРИЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Телефонный разговор между президентами Франции и США Эмманюэлем Макроном и Джо Байденом ожидается до конца дня в среду. Об этом сообщил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

По его словам, в ходе состоявшегося утром заседания кабмина Макрон остановился на обстоятельствах разрыва контракта с Австралией на поставку французских подводных лодок. "Следующим этапом станет телефонный разговор президента с его американским коллегой Джо Байденом, - отметил он. - Этот разговор ожидается сегодня [в среду]".