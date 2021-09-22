В Судане заявили, что благодарны РФ за готовность идти навстречу в вопросе списания долгов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Хартум благодарен российскому руководству за решение идти навстречу республике в вопросах списания ее долга перед Москвой и рассчитывает на дальнейшую поддержку. Об этом заявил в среду замглавы МИД Судана Мохаммад Шариф на онлайн-конференции.

По словам замминистра, страна столкнулась с острой проблемой долговых обязательств, которая "затрудняет движение по пути экономических преобразований", и рассчитывает на заключение ряда соглашений по списанию их части.

"Эта проблема продолжает стоять [на повестке]. У нас есть долги перед другими странами. Но мы хотели бы поблагодарить российское руководство за то, что Россия пошла нам навстречу в этом вопросе. И мы надеемся, что эта поддержка будет продолжаться", - сказал он.

Шариф указал, что страна ведет активный диалог по экономической тематике с Всемирным банком, Международным валютным фондом и рядом международных спонсорских организаций. "Несмотря на то что мы в некоторых вопросах двигаемся достаточно медленно, движение в целом продолжается. Надеемся, что добьемся успеха", - добавил он.