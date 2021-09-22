Париж опроверг слухи о возможности передачи мандата в СБ ООН

ПАРИЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Франция не намерена никому уступать свой мандат в Совете Безопасности ООН. Об этом в среду на брифинге сообщил госсекретарь Габриэль Атталь.

"Франция останется постоянным членом Совета Безопасности ООН, предложение о передаче мандата никогда не обсуждалось, - отметил он. - Иного никогда не было и никогда не будет". "Другая информация - ложная", - подчеркнул Атталь.

Ранее Елисейский дворец в своем Twitter сообщил, что "вопреки утверждениям британского таблоида The Daily Telegraph <...> Франция никому не предлагала передать свое место в СБ ООН".

В среду британское издание сообщило, что Франция якобы была готова уступить свое постоянное членство в СБ ООН Европейскому союзу в обмен на принятия партнерами по ЕС ее предложения по созданию общей армии Евросоюза.

Франция является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН наряду с Россией, Китаем, США и Великобританией.