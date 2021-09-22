AP: власти США отпустили несколько тысяч иммигрантов из Гаити на границе с Мексикой

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Власти США отпустили на своей территории несколько тысяч гаитянских мигрантов из лагеря у города Дель-Рио в штате Техас на границе с Мексикой. Об этом в среду сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

"Гаитян отпускали в "очень, очень больших числах" за последние дни, согласно одному из американских чиновников, который добавил, что речь идет о тысячах", - пишет агентство. Такую информацию AP получило во вторник. Источник рассказал, что многих отпускали лишь с уведомлением явиться в миграционный офис в течение 60 дней.

Согласно данным агентства, Министерство внутренней безопасности вывозило иммигрантов на автобусах из Дель-Рио в другие техасские города на границе с Мексикой, а затем начало эвакуировать прибывших в Аризону по воздуху. В новых местах с ними работают сотрудники погранслужбы США. Другой источник AP добавил, что в отношении многих гаитян соблюдаются все иммиграционные законы, и им не грозит депортация на Гаити.

Такая ситуация противоречит позиции министра внутренней безопасности Соединенных Штатов Алехандро Майоркаса, который во вторник заявил, что нелегальных мигрантов вернут на родину, отмечает AP. На выходных в лагере Дель-Рио насчитывалось около 14 тыс. человек. По данным техасских властей, во вторник их число уменьшилось до 8,6 тыс.

По информации агентства Reuters, за последние дни на Гаити на четырех рейсах были депортированы более 500 человек. Третий источник AP сообщил, что со среды планируется осуществить еще семь рейсов. AP указывает на неясность критериев для депортации.

На фоне появления лагеря беженцев на границе Белый дом столкнулся с критикой со стороны обеих партий. Республиканцы обвиняли администрацию президента Джо Байдена в том, что они позволили гаитянам поверить, что те получат убежище в стране, а демократы были возмущены действиями пограничной службы, пишет AP.

Критика прозвучала и на международном уровне. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри выразил обеспокоенность условиями, в которых пребывали его соотечественники. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди рассказал, что был шокирован условиями в лагере.