Германия не признала результаты выборов в Госдуму, проведенных в Крыму

БЕРЛИН, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство Германии не признает результаты выборов в Госдуму, проведенных в Крыму. Об этом заявила в среду на брифинге представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Воссоединение Крыма с Россией, по ее словам, "представляет собой нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины и нами не признана". "Из этого следует то, что мы, конечно, не признаем проведение выборов в Крыму", - сказала она. Деммер также назвала "нарушением международного права" предоставление возможности проголосовать на выборах в Думу жителями ДНР и ЛНР с российскими паспортами.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.