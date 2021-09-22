Украина к сентябрю 2025 года переведет крымскотатарский язык на латиницу

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины утвердило алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики. Соответствующее решение члены кабинета министров приняли на заседании в среду, говорится в опубликованных правительством материалах на его сайте.

Согласно решению кабмина, переведение крымскотатарской письменности на латиницу будет осуществляться до 1 сентября 2025 года. Основанием для этого является решение Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов.

Алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики состоит из 31 буквы. Он разработан в процессе консультаций с Меджлисом крымскотатарского народа (запрещен в РФ), специалистами Института востоковедения им. Крымского, Института языковедения им. Потебни, Института филологии Киевского нацуниверситета Шевченко и Таврийского национального университета им. Вернадского.

В связи с решением о переводе крымскотатарского языка на латиницу даны распоряжения министерству образования и науки, министерству культуры и информационной политики, а также министерству по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий. Они, в частности, совместно с заинтересованными лицами должны перевести образовательный процесс, который осуществляется на крымскотатарском языке, в том числе учебники и методички, на алфавит на основе латиницы до 1 сентября 2025 года. Кроме того, кабмин поручил стимулировать применение крымскотатарского языка на основе латинской графики в других сферах жизни.

Как считают в украинском правительстве, латинская графика позволяет лучше интегрироваться в цифровые платформы и эффективнее использовать возможности, которые предоставляет интернет. Кроме того, руководство страны полагает, что после перехода на латиницу интерес к крымскотатарскому языку будет расти и среди украинцев.

До 1928 года крымскотатарский язык использовал арабский алфавит. Затем его перевели на латиницу, а в 1939 году - на кириллицу. После 1991 года на Украине крымскотатарский язык пытались вернуть к латинской графике. В 1992 году был утвержден алфавит, а через пять лет Верховный Совет Крыма это решение поддержал. Однако официальный переход осуществить так и не удалось.