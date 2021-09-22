Премьер-министр Венгрии заявил о росте роли России в поставках газа в Европу

ВЕНА, 22 сентября. /ТАСС/. Роль России в поставках газа в Европу возрастает на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Текст его выступления в парламенте распространила в среду пресс-служба венгерского правительства.

"Вы, несомненно, знаете, что роль России в поставках газа в Европу возрастает. Завершено строительство газопровода "Северный поток - 2", США одобрили это германо-российское соглашение, и, как только американцы это сделали, Венгрия немедленно заключила с Россией свое долгосрочное соглашение о покупке газа", - сказал Орбан.

Премьер сообщил, что новое венгерско-российское соглашение о поставках газа вступит в силу с 1 октября и будет действовать в течение 15 лет. "Оно гарантирует нам безопасные поставки, потому что годовой объем газа будет поступать к нам по двум маршрутам, через Австрию и Сербию, в обход нестабильной Украины. Это гарантирует достаточное количество газа - 4,5 млрд куб. метров в год", - отметил Орбан.

По его словам, венгерско-российское соглашение по газу позволит Венгрии сохранить результаты усилий по снижению коммунальных платежей и поддерживать низкие цены на коммунальные услуги в долгосрочной перспективе.

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Как сообщил ранее "Газпром", строительство газопровода было завершено 10 сентября. Ожидается, что далее будут проведены пусконаладочные работы. По данным "Газпрома", по "Северному потоку - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. метров газа.