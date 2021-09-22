Меркель за четыре года провела 158 заседаний кабмина общей продолжительностью 112 часов

БЕРЛИН, 22 сентября. /ТАСС/. Действующий канцлер Германии Ангела Меркель за последние четыре года провела 158 заседаний правительства общей продолжительностью около 112 часов. Об этом в среду на брифинге в Берлине заявила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

В среднем, как отметила Деммер, каждая встреча главы правительства Германии с министрами длилась 42 минуты. При этом самое длительное заседание закончилось только через 1 час 50 минут, а самое короткое - спустя всего девять минут. В течение этого времени было выпущено 488 законопроектов и 237 постановлений.

Официально срок полномочий Меркель и других руководителей соответствующих министерств заканчивается первым заседанием вновь избранного парламента. Однако до формирования нового федерального правительства прежний кабинет министров продолжит свою работу.

Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября. Победившая политическая сила получит право сформировать правительство большинства, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. Согласно последним опросам, лидирует Социал-демократическая партия Германии, за нее готовы проголосовать 25% избирателей, а за консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - 22%. Меркель отказалась выставлять свою кандидатуру на пост главы правительства от ХДС/ХСС.