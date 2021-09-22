СМИ: состояние раненого водителя помощника Зеленского стабильное

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Водитель первого помощника президента Украины Сергея Шефира, раненый при обстреле автомобиля, прооперирован и находится в стабильном состоянии. Об этом в среду сообщило украинское издание "Сегодня" в своем Telegram-канале.

"Раненого водителя Шефира прооперировали, его состояние стабильное", - пишет издание. Ранее на брифинге министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщал, что водитель находится в больнице, его жизни ничто не угрожает.

В среду около 10:00 под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором ехал Сергей Шефир, первый помощник президента Украины Владимира Зеленского. Шефир не пострадал, однако его водитель - 58-летний Александр Иванько - получил три ранения, после чего проехал еще около 5 км до места парковки.

МВД Украины подтвердило факт обстрела автомобиля, начат розыск стрелявших. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что по факту происшествия открыто уголовное дело с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц". Полиция прорабатывает три версии покушения, среди которых дестабилизация ситуации в государстве и давление на власть, в том числе "с участием спецслужб иностранных государств".

Шефир считается давним другом президента Украины Владимира Зеленского. Согласно сообщениям СМИ, он отвечает за ежедневное расписание главы государства. Является директором и основателем "Студии Квартал-95", в которой Владимир Зеленский до избрания главой государства был художественным руководителем и ведущим актером.