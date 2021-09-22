Глава Минобороны Франции не считает нужным выходить из НАТО после скандала с подлодками

ПАРИЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Французское министерство вооруженных сил не считает целесообразным выход Франции из НАТО после скандального разрыва контракта на строительство подводных лодок с Австралией при участии США. Об этом заявила в среду, выступая в Сенате, глава ведомства Флоранс Парли.

"Какие выводы могут быть сделаны в связи с разрывом контракта на поставки подлодок? Следует ли выйти из НАТО, хлопнув дверью? Не думаю, что следует сделать такой шаг", - сказала военный министр.

"Последние месяцы стали весьма бурными в жизни НАТО. В частности я имею в виду авантюристические действия Турции в Средиземном море. А также спешный вывод войск из Афганистана, причем проведенный несогласованно, что привело, как мы все видели, к весьма печальным последствиям", - отметила Парли. "Позиция США относительно французского контракта на поставки подводных лодок стала очередным подтверждением той констатации, которую мы делаем уже на протяжении многих месяцев - в НАТО в настоящее время полностью отсутствует политический диалог", - подчеркнула она.

Парли напомнила, что главной задачей НАТО является защита Европы. "США играют в этом основную роль, но определенная роль играет и Франция, в частности оказывая солидарную поддержку странам Балтии в рамках операции НАТО ", - отметила министр. "Но не следует забывать, что цель существования НАТО - это не конфронтация с Китаем, а обеспечение трансатлантической безопасности. Именно это Франция намерена напомнить США", - отметила Парли.

"Именно в связи с такой ситуацией союзники решили, действуя по инициативе Франции и Германии, начать пересмотр стратегической концепции НАТО. Эта работа позволит нам прояснить стратегическую концепцию в перспективе предстоящего саммита НАТО в Мадриде и скоординировать ее с дорожной картой ЕС "Стратегический компас". То есть той работой, которую начали европейцы с целью усилить программу Оборонной Европы.

"Быть союзниками, это не значит оказаться заложниками интересов противоположной стороны", - подчеркнула Флоранс Парли в заключение своего выступления.