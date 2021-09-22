Белоруссия и МАГАТЭ готовят рамочную программу сотрудничества на 2022-2027 годы

МИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Белоруссия и МАГАТЭ готовят проект рамочной программы сотрудничества на 2022-2027 годы. Об этом сообщил министр энергетики страны Виктор Каранкевич в интервью агентству БелТА в среду по итогам участия белорусской делегации в заседании 65-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

"Мы действительно обсуждали не только текущее состояние дел и эффективность совместной работы, но и ее перспективы. Была затронута подготовка проекта рамочной программы сотрудничества Беларуси и МАГАТЭ на 2022-2027 годы", - сказал Кранкевич. По его словам, белорусская сторона заинтересована в продолжении проектов технической помощи МАГАТЭ как "в части укрепления потенциала эксплуатирующей организации - БелАЭС, так и в сфере подготовки кадров по регулированию ядерной безопасности". Кроме того, Минск рассчитывает на техническую помощь МАГАТЭ при реализации стратегии обращения с радиоактивными отходами. "Ожидается, что будет продолжена совместная работа в области мониторинга последствий аварии на Чернобыльской АЭС", - отметил министр.

По его словам, в числе обозначенных в проекте программы направлений взаимодействия - укрепление национальной инфраструктуры радиационной защиты, создание учебного центра по физической ядерной безопасности, подготовка программ контроля и обеспечения качества в области радиологии и радиационной онкологии. "Все эти вопросы в проработке, и мы надеемся, что в ближайшее время работа по согласованию проекта программы выйдет на финальную стадию", - добавил Каранкевич.

Он напомнил, что МАГАТЭ оказывает Белоруссии содействие в решении важнейших вопросов по реализации национальной ядерно-энергетической программы и развитию инфраструктуры ядерной энергетики и ядерной безопасности. В период с 2012 года по 2021 год в республике проведены все ключевые миссии МАГАТЭ, рекомендованные для стран, строящих первую АЭС. "С начала реализации проекта по строительству БелАЭС наша страна системно сотрудничает с ведущими международными организациями в сфере ядерной и радиационной безопасности, - заметил министр. - Помимо МАГАТЭ, это Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции, Европейская группа регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) и другие".

Белоруссия завершает строительство АЭС по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). 10 июня первый блок БелАЭС официально введен в промышленную эксплуатацию, сейчас временно отключен. Готовность второго блока БелАЭС почти 90%, ввод его в промышленную эксплуатацию планируется в 2022 году.