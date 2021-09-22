В США заявили, что готовы работать со странами, решившими развивать мирный атом

ВАРШАВА, 22 сентября. /ТАСС/. США готовы работать с правительствами стран и частными инвесторами в Центральной и Восточной Европе в сфере развития атомных технологий. Об этом заявила в среду министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, выступая на конференции в Варшаве.

"Администрация Байдена верит, что будущее поколение атомной энергетики позволит нам генерировать больше безуглеродной энергии", - сказала Грэнхолм, заверив, что "это надежная, проверенная и безопасная энергия". "Мы хотим распространения продвинутых атомных технологий, производящих энергию без углеродного следа, по всему миру, включая, конечно, Польшу, Центральную и Восточную Европу", - отметила она. Как подчеркнула министр, Соединенные Штаты готовы сотрудничать как с правительствами, так и с частными компаниями "тех стран, которые решили использовать атомную энергетику".

По ее словам, у США есть проверенные продвинутые технологии. "Пока не многие страны понимают важность атомной энергетики, чтобы достигнуть целей Парижского соглашения [по климату] и нивелировать уровень [вредных] выбросов", - добавила Грэнхолм.

Грэнхолм принимает участие в консультациях с представителями ряда стран Восточной и Центральной Европы, участвующих в Трансатлантическом партнерстве по сотрудничеству в области энергетики. Оно было создано в 2019 году с целью развития сотрудничества между энергетическими секторами экономик ряда европейских стран и США. В дальнейшем его планируется называть Трансатлантическим партнерством по сотрудничеству в области энергетики и климата.

Ранее правительство Польши заявило о намерении в течение 20 лет построить в стране шесть атомных энергоблоков. Власти хотят начать сооружение объектов в 2026 году, с 2033 года планируется начать запускать энергоблоки мощностью 1-1,5 ГВт каждые два-три года, чтобы обеспечить возможность генерировать в стране от 6 до 9 ГВт с нулевым уровнем выбросов. Варшава ищет партнера, который вложит в этот проект собственный капитал на уровне 49% и заключит соглашение на 20 лет реализации инвестиций, а затем на период эксплуатации станций.