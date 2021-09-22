Берлин не намерен выяснять подробности проживания Навального в апартаментах на юге ФРГ

БЕРЛИН, 22 сентября. /ТАСС/. Кабинет министров Германии не располагает данными о том, кто оплачивал проживание Алексея Навального во время реабилитации в регионе Шварцвальд на юге ФРГ, и не видит необходимости для поиска информации на этот счет. Это следует из ответа правительства на парламентский запрос правой партии "Альтернатива для Германии", текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

Парламентарии сослались на публиковавшиеся в СМИ сведения о проживании Навального в апартаментах на юге Германии и попросили уточнить правдивость этих сведений, а также выяснить, кто финансировал его пребывание. "Федеральное правительство не имеет сведений о приведенных сообщениях и не видит повода для дальнейшего поиска [информации]", - говорится в ответе.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября того же года выступило с утверждением, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". По сообщениям СМИ, в Германию Навальный был привезен как "гость канцлера" Ангелы Меркель.

Российские власти подчеркивали, что до вывоза Навального в Берлин в его организме не было выявлено никаких отравляющих веществ. Они также выражали готовность всесторонне сотрудничать в расследовании произошедшего и направляли несколько официальных запросов по этому вопросу.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Навальный отбывает наказание в колонии №2 во Владимирской области.