Прокуратура Украины открыла дело в отношении генерала РФ за события в Крыму в 2014 году

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины обвинила генерал-лейтенанта Вооруженных сил России, который в марте 2014 года якобы руководил блокировкой военной части в селе Перевальное в Крыму. Об этом в среду сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.

"Командир десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил РФ, который сейчас в звании генерал-лейтенанта проходит службу в Южном военном округе ВС РФ, подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц", - сказано в сообщении, в котором не указывается фамилия генерала.

По данным следствия, в марте 2014 года командир 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск ВС РФ и около 50 военнослужащих под его руководством осуществили окружение периметра и заблокировали 36-ю отдельную бригаду береговой обороны ВМС ВС Украины, дислоцированную в селе Перевальное в Крыму. "Впоследствии командир бригады ВС РФ приказал вооруженным автоматическим стрелковым оружием и ручными противотанковыми гранатами подчиненным окружить парк боевых машин воинской части, в котором находилось вооружение и военная техника, что сделало невозможным доступ к нему украинских военнослужащих", - утверждает следствие.

По данным украинского агентства УНИАН, речь идет о генерал-лейтенанте Геннадии Анашкине.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги плебисцита, Киев отказался признавать Крым частью России.