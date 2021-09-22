Байден и Макрон проведут встречу в Европе в конце октября

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и французский лидер Эмманюэль Макрон решили начать процесс обстоятельных двусторонних консультаций, направленных на создание условий для обеспечения доверия между двумя странами. Об этом говорится в распространенном в среду Белым домом совместном заявлении по итогам телефонных переговоров глав двух государств.

"Два лидера решили начать процесс обстоятельных консультаций, направленных на создание условий для обеспечения доверия и предложения конкретных мер по достижению общих целей. Они встретятся в Европе в конце октября, чтобы достичь общего понимания и сохранить динамику этого процесса. Президент Эмманюэль Макрон решил, что посол Франции вернется в Вашингтон на следующей неделе, - отмечается в заявлении. - Затем он приступит к интенсивной работе с должностными лицами США высокого ранга".

Во время переговоров главы двух государств обсудили создание нового партнерства в сфере безопасности (AUKUS) с участием Австралии, Великобритании и США. "Два лидера согласились, что ситуация только выиграла бы от открытых консультаций между союзниками по вопросам, представляющим стратегический интерес для Франции и наших европейских партнеров. Президент Байден сообщил о своей неизменной приверженности в этом отношении", - говорится в документе.

Американский лидер также подтвердил стратегическую важность участия Франции и других европейских стран в Индо-Тихоокеанском регионе. "Соединенные Штаты также признают важность более сильной и эффективной европейской обороны, которая вносит позитивный вклад в трансатлантическую и глобальную безопасность и дополняет НАТО", - отмечается в заявлении. Вашингтон в рамках совместной борьбы с терроризмом обязался также усилить поддержку контртеррористических операций в Сахеле, проводимых европейскими государствами.

Телефонный звонок состоялся по просьбе американской стороны.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых примут на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Парижем, заявив, что он более не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Франция обвинила австралийские власти в преднамеренном обмане и отозвала своих послов в Австралии и США для консультаций.