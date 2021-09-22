Зеленский: Украина почти завершила работу над системой нацбезопасности по стандартам НАТО

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние два года республика практически завершила формирование новой целостной системы национальной безопасности, которая полностью построена на стандартах стран НАТО. Об этом в среду сообщает офис президента по итогам встречи главы государства с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом в Нью-Йорке.

"Наш курс на членство в НАТО, принципы и стандарты альянса лежат в основе всех руководящих документов в сфере национальной безопасности и обороны", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Президент сообщил Столтенбергу о ходе выполнения Киевом годовых национальных программ под эгидой комиссии Украина - НАТО. По данным офиса главы государства, Зеленский выразил надежду, что страны - члены НАТО смогут определить для Украины "исчерпывающий перечень реформ, соответствующие критерии и "маркеры", выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с альянсом". Было также обсуждено взаимодействие Украины с НАТО с использованием статуса партнера с расширенными возможностями.

Зеленский отметил важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море, а также взаимодействия государств Черноморского побережья для укрепления, по его мнению, безопасности в регионе. По словам главы государства, Украина готова активно участвовать в соответствующих совместных действиях с альянсом, он также выразил заинтересованность в расширении количества совместных учений.