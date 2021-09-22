В Армении возбудили уголовное дело за оскорбление премьера в Facebook

ЕРЕВАН, 22 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Армении возбудили уголовное дело за оскорбительный комментарий в Facebook под фотографией премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе полиции.

"Возбуждено уголовное дело по статье 137.1 "Нанесение тяжкого оскорбления лицу, обусловленное его публичной деятельностью". Оно связано с оскорбительными комментариями под фотографией премьер-министра Армении Никола Пашиняна в "Фейсбуке". Дело направлено в Следственный комитет", - указали в пресс-службе.

Правоохранители проводят мероприятия по выявлению автора комментария.

Парламент предыдущего созыва принял закон о криминализации нецензурной брани в последний день своей работы. В уголовный кодекс была добавлена новая статья (137.1), которая озаглавлена как "Тяжкое оскорбление" и предусматривает наказание в виде штрафов до 3 млн драмов (около $6 тыс.) или лишения свободы до трех месяцев.