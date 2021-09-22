Блинкен в конце года созовет глав МИД стран для обсуждения борьбы с пандемией

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен в конце года созвать глав МИД разных стран на встречу, посвященную борьбе с пандемией. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Белого дома по итогам организованного США онлайн-саммита по вопросам борьбы с COVID-19.

"В конце года госсекретарь проведет встречу с министрами иностранных дел, чтобы проинформировать о нашем совместном прогрессе и сохранить на международном уровне безотлагательность [решения данной проблемы], чтобы пересечь финишную черту и покончить с пандемией в 2022 году", - отметили в Белом доме,

США призвали международное сообщество - "страны, общественные и частные организации - взять на себя обязательство принять срочные меры этой осенью" по борьбе с пандемией. Кроме того, Белый дом подчеркнул важность передачи вакцин от нового коронавируса бедным странам. Вашингтон также поддержал объявленную Всемирной организацией здравоохранения цель, "заключающуюся в том, чтобы к Генассамблее ООН в 2022 году не менее 70% населения [планеты] было полностью привито качественными, безопасными и эффективными вакцинами во всех странах и категориях доходов".

В среду американский президент Джо Байден объявил, что США и Евросоюз запускают партнерство с целью передачи вакцин от коронавируса странам с низкими доходами, а также для борьбы с дезинформацией в данной сфере.