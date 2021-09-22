Псаки рассказала, что тон телефонной беседы Байдена и Макрона был дружеским

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Телефонная беседа президентов США и Франции Джо Байдена и Эмманюэля Макрона прошла в среду в дружеском тоне, она продолжалась около получаса. Как сообщила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, американская сторона надеется, что разговор стал шагом к преодолению противоречий в отношениях между Вашингтоном и Парижем.

"Что касается тона беседы, то он был дружеским. <...> Президент [США] надеется, что это шаг к возвращению к норме в продолжительных, прочных и важных отношениях, которые сложились у США с Францией", - сказала она.