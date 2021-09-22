Санду заявила, что Молдавия продолжит добиваться вывода военных РФ из Приднестровья

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика продолжит неизменно добиваться полного ухода военнослужащих РФ из непризнанного Приднестровья.

"В духе закрепленного в конституции принципа нейтралитета и международного права я бы также хотела повторить, что наша позиция по полному и безусловному выводу военных [из Приднестровья] остается неизменной. Это подразумевает вывоз или уничтожение боеприпасов на складах в селе Колбасна, что является угрозой экологии и безопасности региона в целом", - сказала Санду в среду, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По ее словам, Кишинев серьезно обеспокоен ухудшением ситуации в сфере безопасности в Черноморском регионе. "Я бы хотела еще раз подчеркнуть, что Республика Молдова - это государство, которое привержено миру. Мы полны решимости найти мирные политические решения для конфликта в приднестровском регионе нашей страны с соблюдением принципов суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в международно признанных границах", - отметила глава государства.

Военные в Приднестровье

Российские "голубые каски" были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Молдавии, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с миротворцами Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.

Санду ранее заявила, что будет настаивать на выводе из Приднестровья Оперативной группы российских войск (ОГРВ) и переформатировании миротворческой операции с участием РФ в миссию гражданских наблюдателей. Со своей стороны глава МИД РФ Сергей Лавров считает преждевременным выводить ОГРВ численностью около тысячи солдат и офицеров, которые задействованы в проведении миротворческой операции и охраняют склады в Колбасне, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран.

Инициатива Шойгу

Вывоз и утилизация боеприпасов из Колбасны начались в 2003 году, однако процесс был заблокирован приднестровскими властями в 2004 году после обострения внутримолдавских отношений. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что непризнанная республика категорически против вывода ОГРВ и миротворцев, которые обеспечивают безопасность. Он поддерживает идею утилизации боеприпасов. Однако эти вопросы, по его словам, необходимо обсуждать исключительно с РФ.

На прошедшей в августе 2019 года встрече с тогдашним президентом Молдавии Игорем Додоном министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил возобновить процесс утилизации боеприпасов в Колбасне. Заинтересованность в участии в процессе утилизации выразили США, а также ОБСЕ, где Кишиневу предложили экспертную помощь для оценки технического состояния складов.