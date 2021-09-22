СМИ: США и Израиль тайно обсудили запасной план действий по Ирану

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. США и Израиль на прошлой неделе провели тайную встречу для обсуждения запасного плана действий на случай, если переговоры по иранской ядерной сделке в Вене не возобновятся. Об этом в среду сообщил портал Axios со ссылкой на источники в Израиле.

По его данным, секретная американо-израильская стратегическая рабочая группа собралась впервые с момента прихода к власти нового правительства Израиля. Встреча проводилась в формате видеоконференции. В ней участвовали помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан и его израильский коллега Эяль Хулата.

Как сообщили источники, обе стороны выразили обеспокоенность тем, что переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе зашли в тупик. Кроме того, они отметили усилившуюся ядерную активность Ирана. Израиль подчеркнул необходимость перехода к "плану Б", подробности которого не были раскрыты. При этом США в ходе виртуальной встречи заявили, что введут дополнительные санкции против Ирана, если переговоры не возобновятся в ближайшее время.

Представитель Белого дома в разговоре с Axios заявил, что США проводят консультации с правительством Израиля по целому ряду вопросов, связанных с иранской проблемой.

В Австрии с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в СВПД. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.