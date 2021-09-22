Байден признал недостаточными консультации с Парижем об отмене контракта по подлодкам

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном признал, что стороны могли бы более подробно консультироваться по теме разрыва военного контракта с Австралией, вместе с тем лидеры были нацелены на дальнейшее взаимодействие. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

На вопрос о том, принес ли Байден извинения Макрону, она ответила: "Он признал, что можно было бы лучше консультироваться". "Как я уже сказала, этот разговор прошел в дружеском тоне. Было достигнуто согласие относительно того, что в наших отношениях нужно двигаться вперед", - добавила Псаки.

"Главными темами разговора было то, как действовать дальше, как вернуться к нормальному состоянию [отношений], какую важную работу нам нужно выполнять в дальнейшем вместе с Францией", - пояснила пресс-секретарь Белого дома. Она отметила, что Байден в беседе с французским лидером "не выдвигал каких-либо конкретных предложений", которые могли бы посчитать компенсацией для Парижа.

Псаки не уточнила, где могут встретиться Байден и Макрон. Она упомянула в связи с этим о предстоящих международных совещаниях в Европе, на которые собирается ехать американский лидер.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых примут на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Парижем, заявив, что он более не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Франция обвинила австралийские власти в преднамеренном обмане и отозвала своих послов в Австралии и США для консультаций.