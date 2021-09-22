США все еще готовятся к участию в первом заседании Совета по торговле с ЕС

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Американская сторона все еще готовится к участию в первом заседании Совета по торговле и технологиям с ЕС. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Во время брифинга один из журналистов отметил, что Франция ранее "призвала отменить" указанную встречу, которая запланирована на 29 сентября в Питтсбурге. Представитель СМИ спросил, ожидает ли Вашингтон, что после состоявшегося ранее в среду телефонного разговора президентов США и Франции Джо Байдена и Эмманюэля Макрона Париж продолжит настаивать на этом. "Наши должностные лица, которые планируют участвовать [во встрече], все еще планируют [в ней] участвовать. <...> Мы продолжаем подготовку к первой встрече группы в Питтсбурге", - ответила представитель Белого дома.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Европейский союз приостановил переговоры с США в рамках подготовки к данной встрече. Причина, по которой консультации были отложены, не называется. В то же время агентство Bloomberg отмечает, что это решение может быть принято из-за негативной реакции Франции на расторжение Австралией контракта на поставку подводных лодок, который разорван в пользу нового партнерства в сфере безопасности с США и Великобританией AUKUS. Как отметил источник Bloomberg, Франция ранее попросила Европейскую комиссию отложить первое заседание Совета по торговле и технологиям. По данным агентства, запрос Франции, однако, встретил сопротивление, поскольку некоторые государства-члены посчитали его "выстрелом себе в ногу".

Решение о создании продвинутого партнерства ЕС и США по технологиям и торговле было принято на двустороннем саммите в мае в Брюсселе.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых примут на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, заявив, что он более не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Париж обвинил австралийские власти в преднамеренном обмане и отозвал своих послов в Австралии и США для консультаций. В сообщении по итогам упомянутой беседы Байдена и Макрона отмечается, что посол Франции вернется в Вашингтон на следующей неделе.