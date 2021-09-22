При покушении на помощника Зеленского использовались патроны из Венгрии

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. На месте покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира найдены гильзы от патронов, произведенных в Венгрии, следователи не исключают, что они попали в страну контрабандным путем. Об этом заявил в среду в эфире телеканала "Украина-24" первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

"Это калибр 7,62. Мы видим специализированные патроны", - сказал он, имея в виду боеприпасы, использованные при покушении на Шефира. "Такие патроны не выпускают на территории Украины. Производства Венгрии. Мы пытаемся установить возможные временные рамки их ввоза в Украину и потенциальных поставщиков. Не исключаем контрабандный путь их попадания в Украину", - заявил Енин.

По его словам, следователи изъяли с места преступления около 20 гильз.

В среду под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находился Шефир. Он не пострадал, однако серьезные ранения получил водитель, он доставлен в больницу. По машине было сделано 18 выстрелов. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что по факту происшествия открыто уголовное дело - предварительно по статье о покушении на убийство двух и более лиц.