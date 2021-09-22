Президент Венесуэлы попросил ООН помочь в диалоге с оппозицией

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил ООН оказать содействие в переговорах между оппозицией и правительством республики, которые проходят в Мексике.

"Я прошу ООН предоставить всю возможную помощь для того, чтобы диалог в Мексике привел к новым частичным договоренностям и глобальному соглашению", - сказал он в видеообращении, показанном в среду на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Мадуро, властям Венесуэлы уже удалось добиться того, что "наиболее экстремистски настроенные секторы оппозиции" вернулись "в политику, к уважению конституции и к участию в выборах".

Мадуро также призвал "снять все преступные санкции против венесуэльской экономики и общества, наложенные США и правительствами стран Евросоюза".

Правительство и оппозиция Венесуэлы начали 13 августа в Мексике переговоры при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу. После этих встреч коалиция оппозиционных партий объявила, что будет участвовать в региональных выборах, назначенных на 21 ноября.