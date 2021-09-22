{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове
Обновлено 

США заявили, что готовы рассмотреть декларацию об окончании войны на Корейском полуострове

Вашингтон отметил, что сохраняет приверженность достижению прочного мира на Корейском полуострове посредством диалога и дипломатии

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность подготовки декларации об окончании войны на Корейском полуострове. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя высказывания президента Республики Корея Мун Чжэ Ина с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в рамках общеполитической дискуссии на ее 76-й сессии.

"США сохраняют приверженность достижению прочного мира на Корейском полуострове посредством диалога и дипломатии с Северной Кореей. Мы продолжаем добиваться взаимодействия с КНДР, чтобы заняться различными вопросами. И мы открыты для обсуждения возможности [выработки] декларации об окончании войны [на Корейском полуострове]", - сказал официальный представитель американского военного ведомства.

"Нашей целью остается, как всегда, полная денуклеаризация [Корейского] полуострова", - отметил Кирби. "Как я сказал, мы открыты для обсуждения декларации об окончании войны. Но мы также привержены дипломатии и диалогу с КНДР, чтобы обеспечить денуклеаризацию. Мы знаем, что это сложный вопрос. И мы привержены поддержке роли наших [американских] дипломатов в обеспечении в перспективе диалога такого рода", - добавил представитель военного ведомства США.

Мун Чжэ Ин во вторник вновь призвал с трибуны ООН к скорейшему возобновлению диалога между КНДР и Республикой Корея, а также между Вашингтоном и Пхеньяном. Кроме того, он повторно высказался за подготовку декларации, провозглашающей окончание войны на Корейском полуострове.

Боевые действия на Корейском полуострове начались 25 июня 1950 года и закончились 27 июля 1953 года. Коалиция из 17 государств во главе с США воевала на стороне Южной Кореи против КНДР, которую поддерживали Китай и Советский Союз. Боевые действия завершились подписанием соглашения о перемирии в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом. При этом формально война не прекращена по сей день, так как полноценный мирный договор до сих пор не подписан.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуострове
Генассамблея ООН
США будут тесно взаимодействовать с ЕС для обеспечения свободного и открытого АТР
Госсекретарь Энтони Блинкен также приветствовал недавнее обнародование стратегии ЕС по сотрудничеству в регионах Индийского и Тихого океанов
Читать полностью