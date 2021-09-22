США заявили, что готовы рассмотреть декларацию об окончании войны на Корейском полуострове

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность подготовки декларации об окончании войны на Корейском полуострове. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя высказывания президента Республики Корея Мун Чжэ Ина с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в рамках общеполитической дискуссии на ее 76-й сессии.

"США сохраняют приверженность достижению прочного мира на Корейском полуострове посредством диалога и дипломатии с Северной Кореей. Мы продолжаем добиваться взаимодействия с КНДР, чтобы заняться различными вопросами. И мы открыты для обсуждения возможности [выработки] декларации об окончании войны [на Корейском полуострове]", - сказал официальный представитель американского военного ведомства.

"Нашей целью остается, как всегда, полная денуклеаризация [Корейского] полуострова", - отметил Кирби. "Как я сказал, мы открыты для обсуждения декларации об окончании войны. Но мы также привержены дипломатии и диалогу с КНДР, чтобы обеспечить денуклеаризацию. Мы знаем, что это сложный вопрос. И мы привержены поддержке роли наших [американских] дипломатов в обеспечении в перспективе диалога такого рода", - добавил представитель военного ведомства США.

Мун Чжэ Ин во вторник вновь призвал с трибуны ООН к скорейшему возобновлению диалога между КНДР и Республикой Корея, а также между Вашингтоном и Пхеньяном. Кроме того, он повторно высказался за подготовку декларации, провозглашающей окончание войны на Корейском полуострове.

Боевые действия на Корейском полуострове начались 25 июня 1950 года и закончились 27 июля 1953 года. Коалиция из 17 государств во главе с США воевала на стороне Южной Кореи против КНДР, которую поддерживали Китай и Советский Союз. Боевые действия завершились подписанием соглашения о перемирии в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом. При этом формально война не прекращена по сей день, так как полноценный мирный договор до сих пор не подписан.