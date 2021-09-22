В Венесуэле заявили, что хакерская атака на крупнейший банк страны была произведена из США

БОГОТА, 22 сентября. /ТАСС/. Хакерская атака на венесуэльский банк Banco de Venezuela, нарушившая его работу, была осуществлена с территории США. С таким утверждением выступила в среду исполнительный вице-президент южноамериканской республики Дельси Родригес.

"Следы ведут в США. Оттуда была произведена атака на Banco de Venezuela", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Venezolana de Television.

По словам Родригес, работа по устранению последствий кибератаки и укреплению защиты системы заняла пять дней. "Сейчас все сервисы банка восстановлены", - отметила Родригес. По данным властей, специалисты банка продолжают регистрировать попытки хакеров найти уязвимость в системе.

17 сентября власти Венесуэлы сообщили, что финансовая система страны стала жертвой "террористической атаки". Из-за кибератаки на Banco de Venezuela клиенты банка не могли проводить никакие операции.