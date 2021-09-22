Отставного генерала ВВС США назначили старшим советником Пентагона по Арктике

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Отставной генерал-майор ВВС США Рэнди Ки назначен старшим советником по вопросам безопасности в Арктике, на этом посту он будет курировать создание регионального центра Пентагона по исследованию проблем безопасности в регионе. Об этом сообщила в среду пресс-служба американского оборонного ведомства.

"Отставной генерал-майор ВВС США Рэнди Ки принимает на себя обязанности старшего советника по вопросам безопасности в Арктике, чтобы помогать в создании Центра имени Теда Стивенса по исследованию вопросов безопасности Арктики (Ted Stevens Center for Arctic Security Studies), шестого и новейшего регионального центра Министерства обороны США", - сказано в сообщении.

"Ки отвечает за поддержку создания и начальной деятельности нового института министерства обороны, миссия которого заключается в том, чтобы заниматься вопросами региональной и глобальной безопасности посредством исследований, взаимодействия и образования. Цель центра - построить прочные, устойчивые международные сети лидеров в сфере безопасности для продвижения приоритетов национальной безопасности США в Арктическом регионе. Ки также будет работать со странами-партнерами для обеспечения стабильного и основанного на правилах порядка в Арктике, который принесет пользу США и всем арктическим странам", - добавили в Пентагоне.

Как уточнили в пресс-службе, в 2020 году Ки был назначен членом Комиссии США по арктическим исследованиям. До недавнего времени он также занимал должность исполнительного директора центра по изучение вопросов, связанных с Арктикой (Arctic Domain Awareness Center), действующего при Министерстве внутренней безопасности США. Военную карьеру Ки завершил на посту директора по стратегии, политике и планированию Европейского командования ВС США.

О создании Центра имени Теда Стивенса по исследованию вопросов безопасности Арктики Пентагон объявил в июне. Как отмечал тогда министр обороны США Ллойд Остин, в центре будут проводиться исследования совместно с партнерами США для "объединения коллективных усилий и продвижения общих интересов". По мнению шефа Пентагона, новая структура "позволит удовлетворить потребность США во взаимодействии и международном сотрудничестве для укрепления основанного на правилах порядка в регионе и решения общих проблем, таких как изменение климата". В июне также сообщалось, что Пентагон пока изучает варианты месторасположения нового центра. В нынешнем сообщении оборонного ведомства какая-либо информация о том, где будет находиться учреждение, не приводится.