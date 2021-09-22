Глава МИД Китая призвал разморозить активы Афганистана на встрече G20

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Замороженные финансовые активы Афганистана следует как можно скорее передать Афганистану. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Китая Ван И на встрече G20 по Афганистану. Выступление Ван И распространило постоянное представительство Китая при ООН.

"Иностранные валютные резервы - это собственность государства. Ими должны распоряжаться афганцы на благо народа, - сказал он. - Их нельзя использовать в качестве рычага политического давления на Афганистан".

Ван И при этом подчеркнул, что страны, несущие ответственность за нынешнюю ситуацию в Афганистане, должны предпринять шаги по скорейшей помощи стране. Он уточнил, что речь идет о США и странах НАТО. По словам Ван И, именно их действия могут привести к новому миграционному кризису.

"Также необходимо, чтобы талибы (представители запрещенного в РФ движения "Талибан") выполнили свои обязательства и полностью порвали отношения с "Аль-Каидой" (запрещенная в РФ террористическая организация) и другими террористическими организациями и пресекли их деятельность", - добавил он.

Встреча G20 по Афганистану проходит на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в виртуальном формате. Она закрыта для журналистов.

После прихода к власти талибов в Афганистане США заморозили финансовые активы страны на сумму около $9,5 млрд.