США будут тесно взаимодействовать с ЕС для обеспечения свободного и открытого АТР

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены тесно взаимодействовать с Европейском союзом для обеспечения "свободного и открытого" Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом заявил в среду на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как уточнил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, эти переговоры состоялись в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Госсекретарь приветствовал недавнее обнародование стратегии ЕС по сотрудничеству в регионах Индийского и Тихого океанов и подтвердил намерение США тесно работать с ЕС и другими партнерами, чтобы поддерживать свободные и открытые регионы Индийского и Тихого океанов", - отмечается в письменном заявлении Прайса, которое было распространено по итогам встречи Блинкена и Борреля.

Кроме того, как подчеркивается в документе, шеф Блинкен заверил своего европейского коллегу в том, что Вашингтон привержен поддержанию "прочных отношений между США и ЕС". Эти отношения обострились в связи формированием США, Великобританией и Австралией нового трехстороннего партнерства в сфере безопасности, нацеленного на АТР. Создание данного альянса привело, в частности, к тому, что Австралия отказалась от многомиллиардного контракта с Францией на постройку дизель-электрических подводных лодок. Канберра разорвала соглашение в связи с тем, что Вашингтон в рамках нового партнерства решил передать ей технологии строительства субмарин с ядерными силовыми установками.

По свидетельству Прайса, Блинкен и Боррель также обсудили "вопросы, представляющие взаимный интерес, включая Афганистан, Китай, Иран и Балканы". Кроме того, они рассмотрели пути углубления "сотрудничества США и ЕС в сфере технологий и торговли", добавляет представитель американского внешнеполитического ведомства.