Блинкен: международное сообщество ждет соблюдения талибами своих обязательств

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество ожидает, что захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) будет строго придерживаться своих обязательств. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам прошедшей в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН министерской встречи Группы двадцати (G20).

"Международное сообщество едино в своих ожиданиях, что "Талибан" будет соблюдать свои обязательства", - написал он в Twitter.

Министерская встреча G20 прошла под председательством Италии, в ней также принял участие генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш. Россию на этом заседании представлял замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.