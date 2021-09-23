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Генассамблея ООН

Блинкен: международное сообщество ждет соблюдения талибами своих обязательств

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил по итогам прошедшей в рамках 76-й сессии ГА ООН министерской встречи Группы двадцати

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество ожидает, что захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) будет строго придерживаться своих обязательств. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам прошедшей в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН министерской встречи Группы двадцати (G20).

"Международное сообщество едино в своих ожиданиях, что "Талибан" будет соблюдать свои обязательства", - написал он в Twitter.

Министерская встреча G20 прошла под председательством Италии, в ней также принял участие генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш. Россию на этом заседании представлял замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

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