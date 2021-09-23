Зеленский заявил, что ждет реакции ООН на участие жителей Донбасса и Крыма в выборах в РФ

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет реакции ООН на участие в выборах в Госдуму жителей Крыма и Донбасса, обвинив Россию в насильственном вовлечении их в голосование.

"Если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно? Но я верю, что не поздно и ООН должна поддержать тех, кто хочет изменить мир к лучшему", - сказал он во время своего выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как заявил Зеленский, "ООН - это не дебаты", а "возможность задать прямые и откровенные вопросы", например касательно "выдачи сотням тысяч украинцев <...> паспортов другого государства".

Жители Донбасса, получившие гражданство РФ, впервые смогли подключиться к процессу формирования российского парламента. Для их голосования в Ростовской области было предусмотрено около 50 избирательных участков. Те, кто выбрал удаленное голосование, должны были заранее зарегистрироваться на сайте, подтвердив свои персональные данные на портале госуслуг. Как сообщил на пресс-конференции в понедельник председатель избирательной комиссии региона Андрей Буров, на территории Ростовской области проголосовали почти 50 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, по его словам, 162 тыс. избирателей из ДНР и ЛНР подали заявки для участия в электронном голосовании.

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7 и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.